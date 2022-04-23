На його думку, Росія не врахувала потужності української армії, а втрати окупантів не підкріплені успіхами.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано заявив про провали армії Путіна та похвалив Збройні сили України.

Відео з'явилося у мережі.

Зокрема, Гіркін наголосив, що в окупантів є місяць-півтора для наступальних дій. Інакше ЗСУ візьмуть ініціативу на себе.

"Достатньо багато розумних, грамотних людей, які володіють даними щодо ситуації в Україні, навіть не маючи спеціальних навичок, говорили про те, що українська армія далеко не та, якою вона була у 2014 та навіть 2015 роках. Це достатньо серйозна військова сила, з якою потрібно досить серйозно воювати. Результат - шапками закидати не вийшло. Розрахунок на те, що Україна впаде впродовж максимум двох тижнів, не виправдалися", - заявив Гіркін.

Терорист визнав, що втрати РФ в Україні величезні та невиправдані якимись бойовими успіхами. Ба більше, Гіркін знову вдався до компліментів українській армії.

"Так, противник (українська армія - УНІАН) діє достатньо грамотно, маневрує сили, виводить війська із умовного мішка та перекидує їх на загрозливі напрямки", - зазначив він.

Гіркін зауважив, що на рахунку України багато тактичних успіхів. На його думку, поразкою не є й відступлення з Кремінної. Натомість цим угрупуванням військ перекрили більш важливі напрямки.

Терорист заявив, що "звільненням" Миколаєва, Одеси та Донбасу ця війна не закінчиться. На його думку, необхідно "звільняти" Київ, або "примушувати його до капітуляції". В іншому випадку війна в Україні затягнеться на місяці чи роки.

"Чим довше триває війна, тим більше шансів того, що в цю війну вступлять прямо чи опосередковано зі своїми збройними силами окремі країни-члени НАТО. А зараз я вважаю, з вірогідність 7 до 1, що протягом травня розгромити донецьке угрупування противника повністю не вдасться, якщо взагалі вдасться її розгромити", - заявив Гіркін.

Нагадаємо, що Збройні сили України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

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