У розвідці зазначили, що знищений пункт окупанти розмістили на незначному віддалені від лінії зіткнення.

Збройні сили України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Операцію провели вчора, 22 квітня. Знищено топ-офіцерів окупантів.

Два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований.

У розвідці зауважили, що уточнюють персональні дані та продовжують пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій землі.

Як повідомляв УНІАН, раніше про цю операцію розповідав радник голови ОП Олексій Арестович.

"З приємних новин: ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але вибухало гучно", - розповів він.

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