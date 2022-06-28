Також росіяни показали із супутника так звані "центри прийняття рішень".

Напередодні саміту НАТО, на якому РФ мають визначити як найбільшу загрозу, Роскосмос оприлюднив супутникові світлини місця проведення саміту в Мадриді, а також так званих "центрів прийняття рішень".

Фото з'явилися у Telegram Роскосмосу.

"Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові світлини місця проведення саміту та тих самих "центрів прийняття рішень", які підтримують українських націоналістів".

Крім того, в Роскосмосі уточнили координати так званих "центрів прийняття рішень". Вони, за даними відомства, розташовані у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Іспанії.

Саміт НАТО стартує сьогодні, 28 червня у Мадриді та триватиме впродовж трьох днів. Очікується, що на саміті ухвалять рішення щодо надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням, а також затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Раніше топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов знову взявся за свою улюблену справу - погрожувати НАТО війною. За його словами, Третя світова війна от-от розпочнеться.

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