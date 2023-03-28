Експерти вважають, що президент РФ не знає, як програвати.

Президент Російської Федерації Володимир Путін готує росіян до затяжної війни в Україні. У Кремлі стурбовані тим, що не можуть змінити хід війни.

Під час нещодавного виступу перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін ще раз назвав війну екзистенціальною битвою за виживання Росії

"Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни і наших дітей", - цитує російського президента видання The Guardian

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За словами політолога Максима Трудолюбова, це було за зразком недавніх виступів, в яких російський лідер все більше схилявся до обговорення того, що спостерігачі назвали "вічною війною" із Заходом.

"Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує бачення того, як може виглядати майбутня перемога. У війни немає ні чіткого початку, ні осяжного кінця", - зазначив експерт.

Під час звернення Путіна до нації минулого місяця він повторив деякі зі своїх численних претензій до Заходу, підкресливши, що Москва бореться за національне виживання і в кінцевому підсумку переможе.

Трудолюбов вказав, що це слабо завуальоване послання людям полягає в тому, що війна в Україні не закінчиться в найближчий час і що росіяни повинні навчитися з цим жити.

Західні офіційні особи з тривогою описували, як слухали войовничу промову Путіна в лютому, вважаючи, що російський лідер подвоює ставку на свою війну і не залишає місця для відступу.

За словами одного із західних дипломатів у Москві, послання Путіна виглядало як підготовка російської громадськості до "війни, яка ніколи не закінчиться". Він зазначив, що неясно, чи зможе Путін змиритися з поразкою в конфлікті, тому що не схоже, що Путін "розуміє, як програвати".

Крім того, цей дипломат сказав, що Путін, схоже, не переглядає конфлікт, попри важкі втрати та невдачі минулого року. Він нагадав, що російський президент колишній оперативник КДБ, а вони навчені завжди переслідувати свої цілі, а не переглядати їх.

Інші зазначають, що російський лідер, який, за даними західної розвідки, особисто приймає оперативні та тактичні рішення в Україні, у своїх публічних коментарях перестав обговорювати ситуацію на фронті в Україні.

Згідно з дослідженням виступів президента, проведеним російським новинним агентством Verstka, Путін в останній раз згадав про бойові дії на Україні 15 січня, заявивши, що динаміка його армії була "позитивною".

Професор російської політики в Гельсінському університеті Володимир Гельман вважає, що ці упущення відображають стурбованість Кремля тим, що він не в змозі змінити хід війни на полі бою.

"Легше не говорити про військові зусилля, коли твоя армія не просувається вперед. Але скорочення масштабів - не варіант для Путіна; це означало б визнати поразку", - додав Гельман

Спочатку керівництво Росії очікувало, що конфлікт триватиме лише кілька тижнів, перш ніж вони оголосять про перемогу, згідно з планами, отриманими західною розвідкою на початку війни.

Взимку західні військові аналітики та українські офіційні особи неодноразово попереджали, що Росія, набравши минулої осені 300 тисяч осіб, зробить новий великий наступ. Але наступ Москви по 160-мильній дузі на сході України, що почався в лютому, приніс країні мінімальні вигоди при приголомшливих втратах. За оцінками західних офіційних осіб, з російського боку було вбито або поранено до 200 тисяч осіб.

"У Росії просто немає наступальних можливостей для великого наступу", - заявив військовий експерт США Роб Лі.

За словами Лі, менше ніж 10% російської армії в Україні здатні до наступу, при цьому більшість її військових в наразі складають призовники з обмеженою підготовкою.

"Їх сили можуть повільно здобути кілька болісних перемог на виснаження, але у них немає можливості пробити українські оборонні рубежі таким чином, щоб змінити хід війни", - упевнений експерт.

Щоб поліпшити довгострокові перспективи Збройних сил, міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність Збройних сил з 1,15 мільйона чоловік до 1,5 мільйона чоловік

"Ми бачимо, що російські військові готуються до довгої війни. Путін робить ставку на те, що ресурси його країни перевершать ресурси України, оскільки Захід втомиться допомагати Києву", - сказав Лі.

Попри невдачі на полі бою в Україні, Кремль витримав потенційну негативну реакцію на війну вдома, прибравши залишки російського громадянського суспільства і перекроївши обличчя країни.

"Багато хто в країні зараз повністю усвідомили, що ця війна нікуди не дінеться, і вважають, що їм потрібно навчитися жити в реальності", - сказав Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Колесніков заявив, що здатність і готовність населення адаптуватися до нової реальності виявилися набагато сильнішими, ніж очікували багато спостерігачів.

Коли у вересні Путін наказав закликати 300 тисяч резервістів, соціологи помітили рекордний сплеск страху та занепокоєння - чоловіки побоювалися йти воювати, а матері і дружини турбувалися про своїх чоловіків, батьків і синів. Однак, за словами Колеснікова, протягом декількох місяців страх зменшився.

"Пропагандистська кампанія увінчалася успіхом, попри первісну нерішучість людей. Уряду вдалося згуртувати людей навколо прапора. Те, як був оформлений конфлікт, допомогло людям прийняти його", - сказало джерело, близьке до кремлівських медіа-менеджерів.

Вся міць держави була задіяна для поширення і посилення ідеї про те, що війна необхідна для самої ідентичності і виживання Росії. Національне телебачення перетворилося з легких розважальних передач в агресивні політичні ток-шоу.

Тим часом, школам наказано додати базову військову підготовку і "патріотичні" уроки, спрямовані на виправдання війни в Україні. Державна риторика, в тому числі заклики Путіна позбутися "покидьків і зрадників", викликали хвилю доносів з боку простих росіян на своїх колег і навіть друзів.

"Країна зійшла з глузду. Мені довелося перестати спілкуватися з колегами та друзями. Ми живемо в різних реаліях", - сказав Олексій, колишній вчитель історії в елітній підмосковній школі-інтернаті, який нещодавно звільнився після розбіжностей з керівництвом з приводу нової "патріотичної" навчальної програми.

У той час, як сотні тисяч росіян змусили замовкнути або втекти з країни, активна група прихильників війни підтримала новий вектор. Вони також відзначають зростаючу вартість конфлікту, але закликають до більшої громадської підтримки, все частіше зображуючи війну як глобальну битву з Європою та США.

На презентації в середині березня в Москві "Міжнародного руху русофілів", групи, підтримуваної Міністерством закордонних справ Росії і складається з маргінальних європейських активістів і теоретиків змови, було сказано жахливе.

"Ми спостерігаємо не просто неонацизм, ми спостерігаємо прямий нацизм, який охоплює все більше і більше європейських країн", - заявив під час виступу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Костянтин Малофєєв, консервативний олігарх, який в 2014 році потрапив під санкції США за "погрози Україні і надання фінансової підтримки Донецькому сепаратистському регіону", сказав: "Ми не бачили такої ненависті з тих пір, як російські солдати закінчили війну перемогою в Берліні. Ми зупинили цю війну, і тепер ми, переможці, знову стоїмо перед тим, що вона повстала проти нас з пекла".

Однак прямих натяків на ситуацію на фронті в Україні було небагато, а в кулуарах конференції деякі говорили про важке просування Росії і витрати війни.

"Не всі в цій країні ще розуміють, скільки нам доведеться заплатити, щоб виграти цю війну. За свою любов до Росії людям в нашій країні доводиться розплачуватися життями. Це серйозно, і ми не були до цього готові", - сказав радикальний російський філософ і видатний прихильник війни Олександр Дугін.

Війна Росії проти України - останні дані

23 березня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов висловив думку, що правляча верхівка Росії готує населення до затяжної війни з Україною.

При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Путін веде "війну на виснаження" і не планує миру в Україні, тому заходу необхідно підготуватися до постачання військової допомоги Києву протягом тривалого часу.

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