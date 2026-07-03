Українські атаки боляче бʼють по Кремлю, але Путін не планує завершувати війну, - NYT

Аналітики вважають, що Кремль поки не бачить причин змінювати свою стратегію, хоча тиск на російську економіку та суспільство посилюється.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах, військових об'єктах і навіть Москві дедалі сильніше змушують Росію відчути війну на власній території. Проте, попри тиск, правитель РФ Володимир Путін демонструє, що не збирається згортати бойові дії, пише The New York Times.

Черговим підтвердженням цього стала масована атака Росії на Київ. У четвер російські війська випустили по столиці України балістичні ракети та ударні безпілотники.

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 18 людей. На думку аналітиків, цей удар став не лише черговою атакою на українські міста, а й сигналом про те, що Кремль не має наміру поступатися під тиском.

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За останні тижні Україна значно розширила можливості своїх далекобійних ударів. Під атаками опинилися російські нафтопереробні підприємства, військова інфраструктура та навіть Москва.

Ці операції вже мають помітні наслідки. У Росії виникають перебої з паливом, а в окупованому Криму фіксують проблеми з електропостачанням, дефіцит пального та перебої з водою через українські удари по логістиці.

Водночас російське суспільство дедалі більше відчуває наслідки війни. Економічні перспективи погіршуються, податкове навантаження зростає, посилюються обмеження інтернету, а конфлікт триває вже довше, ніж Перша світова війна.

Путін обіцяє воювати далі

Після кількох днів мовчання Володимир Путін прокоментував ситуацію в інтерв'ю державним ЗМІ. Він визнав наявність проблем із паливом та пообіцяв нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони, але водночас дав зрозуміти, що змінювати курс не збирається.

Путін також заявив, що Україна нібито переживає серйозну кризу з особовим складом:

"Враховуючи катастрофічну нестачу особового складу, Збройні сили України, очевидно, вважають, що це може бути їхнім порятунком. Але порятунок київського режиму не входить до наших планів".

Аналітики: Путін поки не готовий змінювати позицію

Директор Центру Карнегі "Росія – Євразія" Олександр Габуєв вважає, що український тиск справді ускладнює ситуацію для Кремля, однак шансів на швидку зміну політики небагато.

"Шанси на те, що ситуація обернеться проти Путіна, у відсотках складають лише кілька десятків", - сказав він.

За словами аналітика, українські удари роблять такий розвиток подій більш імовірним, але поки це не є найреалістичнішим сценарієм:

"Тиск з боку України робить це більш імовірним, але я не думаю, що це найімовірніший сценарій. Найімовірніший сценарій полягає в тому, що все це просто продовжиться з більшими руйнуваннями та більшою кількістю смертей з обох сторін".

Коментуючи заяви Путіна про ситуацію на фронті, Габуєв висловився ще різкіше.

"Він або дезінформований, або бреше, або і те, й інше. Але це не має значення, бо він, здається, впертий у цьому питанні. Я не думаю, що на даний момент щось вказує на зміни", - додав експерт.

Що може змусити Кремль переглянути стратегію

На думку аналітиків, ключовим фактором стане те, наскільки ефективно Україна зможе й надалі завдавати ударів по військовій промисловості, логістиці та об'єктах забезпечення Росії.

Експерт Німецької ради з міжнародних відносин Штефан Майстер зазначає, що українська кампанія вже змушує Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на оборону власної території та підриває впевненість росіян у здатності влади виграти війну.

"Питання полягає в тому, що змінить думку Путіна? Коли розрахунок витрат і вигод справді почне докорінно змінюватися? Це питання, яке ми ставимо собі роками", - зазначив Майстер.

Втім, навіть він сумнівається, що російський президент добровільно відмовиться від продовження війни:

"Щодо Путіна, у мене є сумніви, що він зупиниться".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року Росія помітно зменшила частоту масштабних ракетно-дронових атак по Україні, однак це навряд чи свідчить про втрату її ударних можливостей.

За даними американського Інституту вивчення війни, наразі немає однозначного пояснення такого скорочення кількості масштабних ударів. Однією з можливих причин в ISW називають накопичення Росією запасів безпілотників для ще інтенсивніших атак у майбутньому. На думку аналітиків, Кремль може свідомо готуватися до нової хвилі масованих ударів у момент, який сам вважатиме найбільш вигідним, особливо якщо розраховує ще більше виснажити українську систему протиповітряної оборони.

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