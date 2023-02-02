Очільник країни-агресора каже, що застосуванням бронетехніки це не закінчиться.

Президент Росії Володимир Путін розлючений через те, що Захід погодив поставки танків Leopard-2 Україні. Про це свідчить його сьогоднішній виступ у Волгограді.

"Неймовірно, але факт: нам знову погрожують німецькими танками Leopard, на борту яких хрести. І знову збираються воювати з Росією на землі України руками "бандерівців", — сказав він.

Очільник країни-агресора вважає, що такі дії свідчать про недружні кроки деяких країн щодо РФ. Але водночас він поспішив запевнити, що у Росії є держави-друзі.

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Путін каже, що Захід сподівається, що відправка зброї Україні допоможе перемогти Росію, але, додав він, "ця війна буде для них зовсім іншою".

"Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але нам є чим відповісти. І застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Всі повинні це розуміти", - перейшов до погроз президент Російської Федерації.

Істерики в Росії через поставки Україні танків "Леопард"

25 січня Німеччина погодила передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволила реекспорт іншим країнам. Норвегія хоче доставити обіцяні танки Leopard 2 в Україну в кінці березня.

Німеччина збирається поставити Україні бойові танки Leopard до кінця березня, Польща обіцяє надати їх вже за кілька тижнів.

Після цих заяв у Росії пообіцяли, що виплачуватимуть грошову винагороду за підбиті й знищені в Україні танки "Леопард".

1 лютого 2023-го Пєсков заявив, що обіцяні представниками російського бізнесу грошові винагороди за підбиті в Україні Західні танки Abrams і Leopard сприятимуть знищенню такої бронетехніки.

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