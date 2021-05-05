За словами генерала Романенка, Україні для того, щоб протидіяти РФ у разі локальних бойових дій або повномасштабної війни, потрібне те озброєння, у якому наразі у Москви є суттєва перевага.

Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що більшість відведених Росією військ можна повернути до українського кордону протягом часу від доби до тижня, тому президент Російської Федерації Володимир Путін залишає можливості для подальшого повномасштабного вторгнення в Україну на майбутнє.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

Романенко зазначає, що Україна та західні партнери чітко окреслили «червоні лінії», які Путін не ризикнув перетнути, тому почався відвід російських військ від кордонів України, хоча і не у повному обсязі.

За словами генерала, Путін залишає можливості для подальшого повномасштабного вторгнення на майбутнє.

«Відводиться у першу чергу те, що легко повернути – авіація: бойові літаки та вертольоти. Війська як такі далеко не відводяться, особливо ті, які стягувалися з Далекого сходу, з центральної Росії. Поки більшість повертається у табори, розміщені недалеко від кордону України. За часом - їх можна повернути до кордонів України від доби до тижня, але так чи інакше виграно стратегічно час, який є в України для підготовки», - зауважив він.

Романенко вважає, Україні для того, щоб протидіяти РФ у разі локальних бойових дій або повномасштабної війни, потрібне те озброєння, у якому наразі у Москви є суттєва перевага. «РФ має перевагу над Україною у бойовій авіації, тому Україні потрібні комплекси протиповітряної оборони та протиракетної оборони, тому що росіяни перекинули впритул до України бригади з оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер», - наголосив він.

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Також, за його словами, Росія має значну перевагу над Україною в бронетехніці, тому Україні потрібні протитанкові ракетні комплекси, такі як Javelin, оскільки в української армії їх наразі ще невелика кількість. У військово-морському сенсі у РФ є перевага, і Україні потрібно мати протикорабельні комплекси і підвищувати свій корабельний склад.

Романенко зауважив, що часу на підготовку до бойових дій в України не так багато, тому що Путін поки не буде починати бойові дії щонайменше до можливої зустрічі з президентом США Джо Байденом улітку.

Стягування російських військ до кордонів України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Костянтин Гончаров