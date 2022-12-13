Дмитро Кулеба зазначив, Україна прагне миру більше за всі інші держави у світі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна потребує справедливого і довготривалого миру, а не відкладення війни.

"Час від часу російські посадовці роблять порожні заяви, говорячи, що вони, можливо, готові до перемовин. Ніхто не повинен бути введеним в оману: Росія не змінила своїх ультиматумів і досі хоче підкорити усю Україну. Чого вони зараз хочуть, то це не миру, а паузи в агресії, аби її продовжити пізніше. Ми не будемо грати у цю гру", - наголосив Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, міністр зазначив, Україна прагне миру більше за всі інші держави у світі.

Відео дня

"Але ми хочемо реального миру, справедливого миру, довготривалого миру. Не іншої відкладеної війни", - підкреслив глава МЗС.

При цьому він наголосив, що жоден міжнародний партнер України не зацікавлений у затяжному або замороженому конфлікті.

"Саме з цієї причини президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру України з десяти кроків. Це шлях до припинення російської агресії, відновлення миру і зміцнення поваги до міжнародного права", - додав Кулеба.

Глава МЗС закликав усі країни світу підтримати формулу миру Зеленського.

"Кожна держава може обрати елементи з формули і співпрацювати разом з Україною над їх втіленням", - сказав Кулеба.

Він сказав, що Україна планує залучити не лише європейські і західні країни, а й країни з інших континентів глобального Півдня, аби формула миру стала універсальною у світі, а не лише західним баченням миру.

"Ми плануємо організувати глобальний саміт формули миру для її втілення. Ми вважаємо, що ця ініціатива має стати глобальним форматом. Формула миру відкриває вікно можливостей для кожної країни", - наголосив Кулеба.

Припинення війни: позиція України щодо миру

У листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За словами президента України, кожен пункт формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

12 грудня Зеленський, виступаючи на саміті G7, назвав три кроки, необхідні для прискорення досягнення миру. Йдеться про надання Україні сучасного озброєння; збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності; нову дипломатію для наближення звільнення всіх українських полонених і територій.

Зеленський закликав Росію на Різдво почати виведення військ з України. Він підкреслив, якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій.