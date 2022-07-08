За його словами, на полі бою задіюється незначна частина потенціалу РФ.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував його слова про те, що Росія "всерйоз ще нічого не починала" в Україні.

Його цитують російські ЗМІ.

В ході зустрічі з міністрами російський президент, коментуючи хід війни в Україні, сказав: "Всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали".

"Глава держави апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ буде на полі бою рухатися аж до перемоги. Тут Путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий в цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіюється в ході спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що такі слова російського диктатора розраховані на внутрішню аудиторію.

Крім того, Путін заявив що Захід хоче воювати "до останнього українця" і "все до цього йде".

В офісі президента України назвали його "мантру" ще одним доказом "продуманого російського геноциду".

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