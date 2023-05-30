Російський диктатор Володимир Путін поставив за мету свого правління реставрацію Радянського Союзу, тому наступною потенційною ціллю російської агресії може стати Білорусь. Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.
"Відновлення Радянського Союзу. Це мета його життя. Оскільки домогтися цього дипломатичним шляхом неможливо, він випробував всі види загроз і перетворення енергії на зброю. Зрештою це не вдалося. Потім він вирішив стати відкритим агресором", - пояснив мотиви Путіна Володимир Зеленський.
Український президент нагадав, що протягом тривалого часу перед повномасштабним вторгненням Путін всіляко ухилявся навіть від телефонної розмови з керівництвом України.
"Є тільки одна причина - тому що йому нема чого сказати. Путін прекрасно розуміє, що його бажання захопити Україну силою очевидне. Так про що він може зі мною говорити? Путін хоче просто вторгнутися в Україну за допомогою війни і знищити українство. Наступна ціль Путіна - Білорусь", - вважає Зеленський.
Зближення Мінська і Москви - останні новини
Наприкінці травня Росія і Білорусь підписали угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначають, що військового сенсу в цьому кроці немає, тому ймовірною метою угоди є спроба Кремля отримати інструменти впливу і контролю над армією Білорусі.
Водночас сам Олександр Лукашенко закликав Казахстан та інші пострадянські країни вступати в союзну державу Росії та Білорусі, щоб роздобути ядерну зброю і для себе.