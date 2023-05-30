Путін вже не боїться виглядати відвертим агресором, зазначає Зеленський.

Російський диктатор Володимир Путін поставив за мету свого правління реставрацію Радянського Союзу, тому наступною потенційною ціллю російської агресії може стати Білорусь. Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

"Відновлення Радянського Союзу. Це мета його життя. Оскільки домогтися цього дипломатичним шляхом неможливо, він випробував всі види загроз і перетворення енергії на зброю. Зрештою це не вдалося. Потім він вирішив стати відкритим агресором", - пояснив мотиви Путіна Володимир Зеленський.

Український президент нагадав, що протягом тривалого часу перед повномасштабним вторгненням Путін всіляко ухилявся навіть від телефонної розмови з керівництвом України.

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"Є тільки одна причина - тому що йому нема чого сказати. Путін прекрасно розуміє, що його бажання захопити Україну силою очевидне. Так про що він може зі мною говорити? Путін хоче просто вторгнутися в Україну за допомогою війни і знищити українство. Наступна ціль Путіна - Білорусь", - вважає Зеленський.

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Наприкінці травня Росія і Білорусь підписали угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначають, що військового сенсу в цьому кроці немає, тому ймовірною метою угоди є спроба Кремля отримати інструменти впливу і контролю над армією Білорусі.

Водночас сам Олександр Лукашенко закликав Казахстан та інші пострадянські країни вступати в союзну державу Росії та Білорусі, щоб роздобути ядерну зброю і для себе.

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