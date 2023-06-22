ПВК "Вагнер" набирає колишніх співробітників силових структур для формування "військової поліції" на окупованих територіях України.
Журналісти видання "Верстка" подзвонили вербувальнику, і той підтвердив факт формування "військової поліції" зі складу найманців ПВК.
"Ви повинні будете стежити, щоб всі дотримувалися правил компанії. Дивитися, щоб не було злодіїв і мародерів, не було побиття, пияцтва і так далі. Також [в обов'язки] входить оперативне завдання виявляти ДРГ і робота, природно, з ДРГ: допити, оперативне слідство... [вся] оперативна робота яка є", - сказав вербувальник Денис.
Новому підрозділу доведеться стежити за тим, щоб правила "ПВК" не порушували добровольчі загони і солдати Міноборони. "Працюєте сміливо, ніяких питань не буде зовсім, Ви чого справді, жартуєте? Міноборонівця зловити - це не грішна справа. Тварі там розплодилися, бухають як свині. У нас є повністю всі повноваження", - мілини він.
Вибрати, на яких саме окупованих територіях, не можна. "Ви ж не в піонерському таборі, куди відправлять - там і будемо працювати", - сказав Денис.
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