Найманці не зможуть вибирати, на яких окупованих Росією українських територіях їм доведеться працювати.

ПВК "Вагнер" набирає колишніх співробітників силових структур для формування "військової поліції" на окупованих територіях України.

Журналісти видання "Верстка" подзвонили вербувальнику, і той підтвердив факт формування "військової поліції" зі складу найманців ПВК.

"Ви повинні будете стежити, щоб всі дотримувалися правил компанії. Дивитися, щоб не було злодіїв і мародерів, не було побиття, пияцтва і так далі. Також [в обов'язки] входить оперативне завдання виявляти ДРГ і робота, природно, з ДРГ: допити, оперативне слідство... [вся] оперативна робота яка є", - сказав вербувальник Денис.

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Новому підрозділу доведеться стежити за тим, щоб правила "ПВК" не порушували добровольчі загони і солдати Міноборони. "Працюєте сміливо, ніяких питань не буде зовсім, Ви чого справді, жартуєте? Міноборонівця зловити - це не грішна справа. Тварі там розплодилися, бухають як свині. У нас є повністю всі повноваження", - мілини він.

Вибрати, на яких саме окупованих територіях, не можна. "Ви ж не в піонерському таборі, куди відправлять - там і будемо працювати", - сказав Денис.

ПВК "Вагнер" - останні новини

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що взимку цього року і восени-взимку минулого в складі його угруповання воювала велика кількість людей з місць позбавлення волі, і стверджує, що вони "спокутували свою провину".

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин натякнув, що диктатору Володимиру Путіну брешуть про реальну ситуацію на фронті.

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