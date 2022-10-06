Як правило, ПЗРК замасковані або під рефрижератори, або під пасажирські спальні вагони

На балансі ЗС РФ зберігається два типи так званих "ядерних" поїздів, які були створені ще за часів Радянського Союзу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у новому випуску проекту "Аргумент".

Перший тип дійсно підготовлений для завдання ядерних ударів.

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"Існують два типи поїздів, які відносяться до системи управління ядерними силами. Перший - це залізничний балістичний комплекс, який складається з 7 вагонів. Як правило, вони замасковані або під рефрижератори, або під пасажирські спальні вагони.Така дивізія у складі ЗС РФ є, вона розташована в Нижньому Тагілі. У них є депо, де розміщені ці ПЗРК", - пояснив Жданов.

Мінімальна дальність пуску цієї ракети становить 5-6 тисяч км, тому вести її до кордонів України абсурдно, зазначив експерт. Якщо Росія і захоче вдарити по Україні, вона це зробить і з Тагілу.

Другий тип спецпоїздів - це пересувний командний пункт з управління ядерними силами, який не несе ядерного боєзаряду.

"Це броньовані вагони. Там знаходиться засіб зв'язку управління. За радянських часів командування могло їхати з Москви цим потягом до Єкатеринбурга. І в ході руху управляти військами і силами. У тому числі і ядерними", - розповів експерт.

Інших ядерних поїздів на сьогодні не існує. Але їхнє використання більше схоже на блеф, вважає Жданов.

"Треба відстежувати інформацію від західних партнерів. Справа в тому, що всі місця зберігання, а їх близько 12, на території Росії верифіковані і всі розміщені за Уралом. Як тільки почнеться рух якогось ядерного боєзаряду, західні розвідки про це знатимуть", - додав Жданов.

Експерт вважає абсолютно реальним варіант превентивного удару США по конвою, який буде намагатися доставити цей ядерний боєзаряд: "Якщо Росія зможе завдати навіть тактичного ядерного удару, це будуть серйозні іміджеві втрати для США і НАТО".

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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