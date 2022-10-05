Росіянам нічим захищати Москву від ядерного удару.

Лише 41% ядерного арсеналу Росії теоретично готовий до застосування "одразу по команді".

Про це у Facebook розповів військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

За оцінками західних аналітиків, з 6 тисяч ядерних боєзарядів 1500 - боєголовки, які насправді давно відслужили свій строк, тому їх потрібно утилізувати.

Відео дня

Із 12 баз зберігання ядерної зброї 5 розташовані безпосередньо або біля Москви, або в прикордонних з Україною областях – Брянск, селище Можайск Московської області та Бєлгород. Інші 7 – або біля Уралу, або на Далекому Сході.

"Чи залишились в росіян ядерні авіабомби для літаків тактичної авіації та атомні снаряди до гармат калібру 152 мм та 203 мм, достовірних даних нема. Деякі джерела стверджують, що такі "спецбоєприпаси" були утилізовані на початку 2000-х років", - додав Киричевський.

Теоретично ОТРК "Іскандер" може виступати носієм ядерної зброї. Але росіяни воліють використовувати такі ракети не для "останнього удару", а для "рутинного терору" цивільного населення. І це при тому, що запас "Іскандерів" у рашистів ще наприкінці серпня опустився нижче позначки в 200 ракет, зазначив експерт.

Крилаті ракети-носії ядерної зброї Х-102 та Х-55, що запускаються із Ту-95МС та Ту-160, за своїми льотними характеристиками нічим не відрізняються від своїх "неядерних" версій Х-101 та Х-555. Тому рівно таким же чином вразливі для української ППО.

За словами Киричевського, у "стратегічного" арсеналу російських МБР є свої нюанси.

На кінець минулого року росіяни мали 336 міжконтинентальних балістичних ракет-носіїв ядерної зброї. Адже левова частка рашистського арсеналу МБР насправді відслужила свій нормативний строк служби.

"І на цьому фоні фрази в стилі "якщо Кремль натисне "червону кнопку", то ядерна бомба скоріше рване у них" - виглядають не бравадою, а просто спрощеним переказом реального стану справ", - наголосив експерт.

Понад те, у росіян, ймовірно, нема чим захищати Москву від можливого ядерного удару у відповідь.

"Основу системи ПРО Москви складають 68 шахтних пускових установок для запуску "протиракет" типу 53Т6 зі складу комплексу А-135 "Амур", який був поставлений на бойове чергування ще в 1970-х роках. Ці "протиракети" 53Т6 ще на початку 2010-х років остаточно вичерпали свій нормативний ресурс, щоб зберегти їх на бойовому чергуванні – довелось проводити відповідні контрольні випробування в Казахстані", - написав аналітик.

Теоретично, для оновлення системи ПРО Москви призначений комплекс А-235 "Нудоль", випробування якого відбулись восени 2021 року. Але схоже, що організувати серійне виробництво такого комплексу ПРО росіяни виявились нездатні, додав Киричевський.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: