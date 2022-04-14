Під час бойового чергування українські військові помітили БПЛА ворога, який рухався в досяжності для стрілецької зброї.

Українські морські піхотинці знищили російський безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Командування морської піхоти.

"Нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10", якому "аналоговнет". Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА. Морпіхи говорять, що йшов він доволі низько, як для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що БПЛА впав за декілька кілометрів.

"Одразу до місця висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші морпіхи не розгубилися, обійшли з флангів та дали бій. Як тільки ці вояки почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами, аж гай шумів. В результаті двох свинособак поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали", - зазначили в морській піхоті.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення знищили 160 ворожих літаків.

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