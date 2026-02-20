'Фламінго' вдарили по заводу в РФ, де виробляють 'Іскандери' і 'Орєшнік', - соцмережі

Підприємство знаходиться за 1400 км від кордонів України.

У Росії вражений завод, що виробляє ракети для комплексів "Іскандер" і "Орєшнік". Про це повідомляють як російські, так і українські пабліки в Телеграм.

За даними каналу ASTRA, під час нічної атаки було уражено АТ "Воткінський завод" у місті Воткінськ, Удмуртія. Як зазначає паблік, підприємство виробляє ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Орєшнік".

Як стверджує ASTRA, в місцевих чатах мешканці міста пишуть про ураження цехів №22 і №36.

Український OSINT-проєкт "КіберБорошно" пише, що удар було завдано ракетами "Фламінго". На це ж натякають і низка інших каналів.

Відстань від Воткінська до кордону з Україною – близько 1400 кілометрів.

Як писав УНІАН, мирні переговори між Україною і РФ зайшли в глухий кут після того, як Київ відхилив останню пропозицію американської делегації на зустрічі в Женеві 17–18 лютого. Пропозиція стосувалася створення демілітаризованої економічної зони на Донбасі зі спільною російсько-українською адміністрацією, що Київ розцінив як неприйнятний варіант фактичної здачі територій.

Українські чиновники звинувачують американців у спробі замаскувати російські вимоги під свої ініціативи.

