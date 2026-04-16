Атака на Київ: кількість загиблих різко зросла, серед поранених група медиків (фото)

Внаслідок повторного обстрілу поранення дістали 4 медики. В даний час у столиці знову оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

У ніч на 16 квітня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Серед міст під ударом опинився й Київ, де фіксуються жертви, поранені та руйнування.

За оновленими даними ДСНС, у столиці внаслідок атаки загинули 4 особи, серед них дитина. Також повідомляється, що 54 особи отримали поранення.

Крім того, за даними мера столиці Віталія Кличка, у Подільському районі сталося влучання в нежитлову будівлю. Також є падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку сталася пожежа. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки.

Сталося влучання уламків ракети в 6-й поверх 16-поверхового житлового будинку, але обійшлося без пожежі.

Крім того, в тому ж районі внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір.

"Під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом", - уточнили рятувальники.

В Оболонському районі пошкоджено офісну будівлю, там виникла пожежа.

Як додали у ДСНС, сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину.

"На жаль, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце", - повідомили рятувальники.

У Дніпровському районі виявили уламки ракети на відкритій території.

За даними Кличка, в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку.

"У столиці загинули двоє людей – 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим – надали допомогу на місці та амбулаторно.

Уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі. На території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою.

Ситуація в Дніпрі

Крім того, за даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, в Дніпрі кількість загиблих зросла до двох. "Двоє людей загинули, 27 дістали поранень через нічну ворожу атаку на Дніпро", - повідомив він.

Також Ганжа додав, що 14 постраждалих в лікарні, п'ятеро з них у важкому стані.

Нічна атака росіян

В ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну ракетами і дронами. За даними Повітряних сил 15 квітня (з 09:00 по 22:00) росіяни запустили пр Україні ракети наземного, повітряного базування та ударні безпілотники.

Станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей, серед яких 19 крилатих ракет Х-101; крилата ракета Іскандер-К, а також 349 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Вас також можуть зацікавити новини: