Жителі кількох районів повідомили про звуки вибухів, або запусків ракет.

В ніч на четвер, 6 жовтня, в Гомельській області Білорусі спостерігалася підозріла активність.

Про це повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

За інформацієї низки джерел, близько 5:30 у кількох локаціях Гомельської області місцеві жителі чули від одного до двох вибухів, або звуків схожих на запуски ракет.

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Цю інформацію підтвердили джерела мінімум у двох районах: Мозирському та Петриківському. За даними спостерігачів, в цей же час з аеродрому в Барановичах підіймався винищувач, який провів у повітрі понад годину, але ракетних запусків не зробив. Винищувач міг вилітати на перехоплення потенційних порушників повітряного простору на півдні Білорусі.

Як зазначає проект, рано вранці РФ завдала ракетних ударів по центру Запоріжжя та по Хмельницькій області України. Є повідомлення і про звуки вибухів на Житомирщині. Водночас наразі не можна точно підтвердити, що ці удари здійснювалися з території Білорусі.

Ракетні удари по Україні 6 жовтня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Під завалами опинилися люди.

За попередніми даними, загинули люди, сімох з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано, серед них – трирічна дитина. Того ж дня, за декілька годин, у місті знову пролунали вибухи. Рашисти почали бити по Запоріжжю ракетами.

Крім того, рашисти зранку завдали удару по Хмельницькій області. Попередньо, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. При цьому загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

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