Постраждала житлова багатоповерхівка.

Державна служба надзвичайних ситуацій опублікувала фото та відео з місця ракетного удару РФ в Києві. Постраждала житлова багатоповерхівка у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку на загальній площі близько 300 кв.м. Пошкоджено будівельні конструкції з 1-го по 7-ий поверхи та часткове зруйновано - 7, 8 та 9 поверхи.

Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. За попередніми даними є постраждалі.

На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

За попередніми даними, внаслідок ворожих ударів по Києву госпіталізували двох людей. Під завалами будинку, куди поцілила ракета окупантів, залишаються люди.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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