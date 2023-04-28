В місті Умань Черкаської області внаслідок ракетного удару росіян загинули семеро людей, ще 17 дістали поранення.
Такі дані повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, станом на 9:02 голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про шістьох загиблих. "Ще дев'ять – у лікарні. Рятувальна операція триває", - уточнив він деталі.
Перед цим у МВС повідомляли, що станом на 8:30 було відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених. "Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні", - уточнили в МВС і додали,що врятувати вдалося трьох дітей.
В повідомленні йшлося, що потерпілим надається медична допомога.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Ракетна атака 28 квітня
Сьогодні рано-вранці по всій Україні прокотилася хвиля повітряних тривог. Пізніше стало відомо про попадання в житлову багатоповерхівку в Умані Черкаської області та Дніпра. А над Києвом працювала ППО та збила 11 ракет.
Загалом окупанти запустили з акваторії Каспійського моря територією України 23 крилаті ракети, 21 з яких було збито.