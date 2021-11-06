Екс-міністр допускає політичну кризу в Росії, до якої Україні треба бути готовою.

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що українській владі у питанні деокупації територій треба розглядати не тільки мирне врегулювання конфлікту, а й військовий сценарій.

Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера увечері 5 листопада.

Колишній глава МВС запропонував закріпити на держрівні стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Донбасу, яку у 2018 році було ухвалено на рівні МВС.

"Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми теж не готові. А якщо він не готовий, то повинні бути готові всі інші наші служби. Військові повинні бути готові по-своєму, дипломати і переговорники – по-своєму. А наше суспільство має підтримати цю готовність", – сказав Аваков.

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"У нас повинні лежати, умовно, 5-7 папок… Військовий сценарій. А раптом щось сталося у Російській Федерації? Раптом почалися дезінтеграційні процеси? Раптом, немає у нас такого щастя, – Путін помер. А ми не готові? А нам треба бути готовими", – додав Аваков.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії.

За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ вздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення.

Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Автор: Віолетта Орлова