Серйозні руйнування, інформацію по постраждалим уточнюють.

Російські окупанти нанесли три ракетні удари по Кривому Рогу, поцілили у промислове підприємство.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо" - зазначає він.

За його словами, ніч на Дніпропетровщині "була суцільною повітряною тривогою".

Резніченко таакож повідомив, що у Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з "Ураганів" Широківську та Апостолівську громади. "Людей не зачепило. Апостолово частково без світла", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти б'ють по Дніпропетровській області. Противник вдарив по великій Костромці та Мар'янському.

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