Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україні досі потрібно більше сучасної західної зброї, аби знизити загрозу з боку Російської Федерації.
Про це Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Ми живемо у страшний і дивний час! На фронті окупанта нищать надсучасні артилерійські системи поруч із зенітними установками, яким по 80 років. З ними разом "Смерть ворогам" роблять з трофейної російської зброї. Коли про перемогу України будуть писати книги та знімати кіно, консультанти-експерти з озброєння не будуть спати тижнями. Проте, можна чітко констатувати – Українська Армія невпинно переходить на західне озброєння та на сучасні моделі його використання, тоді як Росія стрімко прямує до раннього палеоліту", - наголосив міністр.
"Але мушу сказати прямо - нам потрібно більше зброї. Російська армія велика і для того, щоб знизити загрозу для всього світу, нам треба її зупинити. Альтернативи, схоже, нема. А країна-терорист є, і вона все ще вкрай агресивна", - заявив Резніков.
"Сьогодні, під час саміту НАТО - Альянсу, створеного задля забезпечення свободи та безпеки, Росія вбиває мирне населення європейської країни. Нищить міста на кордоні з країнами-членами НАТО. Саме ви сьогодні раз і назавжди можете вирішити питання: зупинити вбивць тут і зараз або дозволити їм військову експансію на наступні країни", - підсумував він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) схвалили комплексний пакет допомоги для України. Зокрема, новий комплексний пакет включає захищені засоби зв'язку, постачання пального, медичних товарів, бронежилетів, протимінного обладнання, обладнання для протидії хімічним і біологічним загрозам і сотні переносних систем для боротьби з безпілотниками.