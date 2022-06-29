Україна поступово переходить на західне озброєння, тоді як Росія "стрімко прямує до раннього палеоліту".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україні досі потрібно більше сучасної західної зброї, аби знизити загрозу з боку Російської Федерації.

Про це Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Ми живемо у страшний і дивний час! На фронті окупанта нищать надсучасні артилерійські системи поруч із зенітними установками, яким по 80 років. З ними разом "Смерть ворогам" роблять з трофейної російської зброї. Коли про перемогу України будуть писати книги та знімати кіно, консультанти-експерти з озброєння не будуть спати тижнями. Проте, можна чітко констатувати – Українська Армія невпинно переходить на західне озброєння та на сучасні моделі його використання, тоді як Росія стрімко прямує до раннього палеоліту", - наголосив міністр.

"Але мушу сказати прямо - нам потрібно більше зброї. Російська армія велика і для того, щоб знизити загрозу для всього світу, нам треба її зупинити. Альтернативи, схоже, нема. А країна-терорист є, і вона все ще вкрай агресивна", - заявив Резніков.

"Сьогодні, під час саміту НАТО - Альянсу, створеного задля забезпечення свободи та безпеки, Росія вбиває мирне населення європейської країни. Нищить міста на кордоні з країнами-членами НАТО. Саме ви сьогодні раз і назавжди можете вирішити питання: зупинити вбивць тут і зараз або дозволити їм військову експансію на наступні країни", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 червня, лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) схвалили комплексний пакет допомоги для України. Зокрема, новий комплексний пакет включає захищені засоби зв'язку, постачання пального, медичних товарів, бронежилетів, протимінного обладнання, обладнання для протидії хімічним і біологічним загрозам і сотні переносних систем для боротьби з безпілотниками.

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