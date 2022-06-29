Зокрема, голови держав і урядів НАТО погодилися зміцнити підтримку України.

Лідери 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) схвалили комплексний пакет допомоги для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді під час саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

"Сьогодні лідери погодилися зміцнити нашу підтримку шляхом схвалення комплексного пакету допомоги для України", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу буде узгоджено новий комплексний пакет підтримки України. Зокрема, цей пакет буде спрямований на підтримку переходу України від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також на покращення сумісності Збройних сил України з арміями НАТО.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на окупації Лисичанська - останнього бастіону на шляху захоплення всієї Луганської області. Зараз у тих районах тривають бої.

З 25 червня окупанти просунулися на 2 км біля Лисичанського НПЗ на південь від міста, пишуть британські розвідники.

На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються закріпитися в районі Вуглегірської ТЕС.

Російські війська продовжують ракетний терор українських міст, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Сьогодні вранці ворог ударив по багатоповерхівці Миколаєва, а ракета, випущена в бік Одеської області, була перехоплена силами ППО.

У боях ЗСУ ліквідували вже 35 450 окупантів і знищили тисячі одиниць техніки.

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