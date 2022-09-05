Окупанти, ймовірно, створюватимуть ілюзію масованого наступу.

РФ може готувати нові удари одразу за трьома напрямками. За словами військового експерта Олега Жданова, так Кремль спробує створити ілюзію наступу і ще більше втягнути в повномасштабне вторгнення Білорусь.

Про це він розповів в ефірі "Фейгін.Live".

"Я ризикну припустити, що готується удар з трьох напрямків. Ми спостерігали ешелони з технікою і озброєнням в районі Ростова, в районі Таганрога. І ешелон зараз спостерігається, який рухається з Білорусі в бік нашого кордону, до Брестської, здається, області", - заявив Жданов.

Він також розповів, які війська РФ може задіяти для нових ударів. На думку Жданова, заради цього Кремль перекинув до складу третього армійського корпусу військових, які раніше повинні були "прикривати" Москву.

"Я можу припустити, що вони корпус цей розчленували на кілька частин, ось ці, там, близько 10 тисяч, які вони сформували. До речі, корпус формувався на базі першої танкової армії, яка була "прикриттям" Москви", - повідомив експерт.

За словами Жданова, зараз РФ заводить частину військових через тимчасово окупований Крим. Також, як припустили в Генштабі, Кремль перекидає сили на Запорізький напрямок і на Донбас.

"Удар на Запорізькому напрямку. У напрямку, припустимо, Оріхова або Запоріжжя. Удар на Донбасі - Авдіївський і Бахмутський напрямок, на Сіверськ і Бахмут. І збройна провокація на кордоні Білорусі та України... Батальйонно-тактична група піде в наступ, їй пожертвують і вона піде як би в розвідку боєм на білорусько-українському кордоні", - пояснив Жданов.

Експерт також зазначив, що так РФ буде намагатися створювати ілюзію масованого наступу. У Білорусі до кордону з Україною йде техніка без розпізнавальних знаків, але в ніч перед завданням удару Путін може наказати нанести на неї знаки Мінська. Так диктатор спробує ще більше втягнути Лукашенка в повномасштабне вторгнення. Однак він, як вважає Жданов, може і далі залишатися на своїх позиціях "невтручання".

Зараз же біля українського кордону йдуть навчання, нагадав експерт. РФ і Білорусь відпрацьовують сценарій захоплення Житомирської та Волинської областей. Навряд чи Кремль перейде від "репетиції" до реальних дій, зазначив Жданов, однак виключати цього все одно не варто.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ готова до нових "жестів доброї волі", але з Кримом і Донбасом це не "прокатить".

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