За його словами, у місті Мешхед, де розташована база Корпусу вартових Ісламської революції, проводяться тренування, а частина цих найманців вже воює на боці РФ.

Росія хоче залучити до війни в Україні найманців, які були у ССО Афганістану, а потів виїхали в Іран.

Військовий експерт, ветеран АТО Олексій Гетьман в ефірі "Еспресо" заявив, що вони вже працюють з ПВК Вагнера і воюють на боці РФ у війні проти України

"Потрібно ще брати до уваги 40 тисяч військовослужбовців, які виїхали з Афганістану в Іран після того, як звідти вийшли американські війська. І відомі плани РФ, щоб завербувати цих людей, особливо сил спеціальних операцій (ССО). Саме про це казав керівник Афганських ССО Хайбатулла Алізай, що хоче завербувати для ведення війни в Україні 5 тисяч військовослужбовців, які були у ССО Афганістану. Навіть зараз у місті Мешхед, де розташована база Корпусу вартових Ісламської революції, проводяться тренування, а частина цих найманців вже воює на боці РФ. Вони працюють безпосередньо з ПВК Вагнер та мають специфіку переправлення з одного берега на інший. Можливо, росіяни таким чином щось планують з точки зору атаки з лівого берега річки Дніпро на правий", - зазначив ветеран АТО.

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За його словами, ПВК Вагнер побудувала у Курську та Брянську бази для підготовки ретельно підібраних найманців.

Крім того, треба враховувати, що у РФ продовжується мобілізація і на війну можуть добрати до 1 млн осіб. Також очікується осінній призов, з якого також можуть залучити людей.

"Росіянам дуже потрібна пауза, тому вони з одного боку намагаються сісти за стіл переговорів, хоча вже було прийняте рішення РНБО, що ніяких перемовин не буде до виводу російських військ з території України. А по-друге, РФ хоче перевести цю війну у так звану окопну, щоб вести бойові дії на виснаження. Це дасть противнику можливість перегрупувати свої війська та підтягнути ті резерви, які вони зараз долучають", - підсумував Гетьман.

Мобілізація в РФ

Про зупинку часткової мобілізації в Росії заявили 21 вересня, однак росіяни продовжують отримувати повістки. У Генштабі ЗСУ заявили про випадки втечі з військові частини і навіть самогубства, оскільки деякі чоловіки не хочуть їхати вмирати за Путіна.

За даними міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, мобілізованих росіян одразу кидають у бій на передову, попри відсутність підготовки.

Як повідомляв УНІАН, дружини мобілізованих з Ульяновської області нарікають, що командування залишило поранених чоловіків померти без їжі і води і в оточенні ВСУ.

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