Збито 25 із 63 запущених Росією "Кинджалів".

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Україна збила 25 таких ракет. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Зараз маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення. Це інформація офіційна. 25 - знищено, починаючи з 4 травня. Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети", - заявив речник.

Також Ігнат прокоментував відео, зняте під час масованої ракетної атаки на Київ, на якому одна з ракет ворога впала у Дніпро.

Відео дня

Він зазначив, що поки не підтверджено, що це був "Кинджал".

"То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш", - додав він.

Російські "Кинджали" - що відомо

2 січня російська армія атакувала Україну "Кинджалами" та іншими ракетами - загалом було запущено понад 60 ракет різних типів. Тоді українська ППО встановила рекорд, збивши 10 з 10 запущених "Кинджалів".

Як зазначають експерти, російська гіперзвукова ракета "Кинджал" виявилася значно менш грізною зброєю, ніж про це розповідала російська пропаганда. Зокрема, експерти стверджують, що у той час як "Кинджал" може рухатися зі швидкістю 5 Махів або швидше під час найефективнішої фази польоту на великій висоті – одразу після запуску – він значно сповільнюється, коли знижується та наближається до цілі. Оскільки він стає нижчим і повільнішим, його легко спіймати батареям Patriot.

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