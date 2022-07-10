Днями у Луганську поховали 31 жертву обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку, щоб ніхто зі свідків подій не потрапив на кладовище і не розповів правду.

Росіяни намагаються приховати від місцевих жителів, що їхні танки у березні розстріляли 56 літніх людей в окупованій Кремінній.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни розстріляли з танку 56 літніх людей у Кремінній, а тепер намагаються приховати правду", - зазначив він.

За словами голови ОВА, днями, через чотири місяці після трагедії, провина за яку цілковито лежить на окупантах, у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку.

"Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду", - пояснив він.

Гайдай нагадав, що жителі Кремінної – і переселенці, і ті, хто залишається в окупації, – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей, внаслідок чого люди, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

"Росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо – територію захопили окупанти. Евакуаційний коридор ворог не надав ані до розстрілу, ані після", - розповів він.

Гайдай уточнив, що усім іншим пацієнтам з подібних закладів у Луганській області життя врятували, евакуювавши їх у безпечні регіони України.

"Наразі росіяни згадали про свій злочин і намагаються приховати правду. Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких як живий щит. Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було. Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення", - додав він.

Як вже повідомляв УНІАН, після підступного обстрілу будинку для людей похилого віку вижило 15 людей. Рашисти викрали та вивезли їх на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Вас також можуть зацікавити новини: