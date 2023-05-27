Кремль знову активізував інформаційну кампанію, розраховану на країни Заходу.

Кремль знову намагається тиснути на Захід, щоб він примусив Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їхнім спостереженням, Росія активізувала інформаційну кампанію, покликану посилити тиск Заходу на Україну.

26 травня Кремль заявив, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами".

Відео дня

"Заява Путіна не свідчить про те, що РФ зацікавлена у переговорах з Україною. Кремль не створив жодних серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей – примусити український уряд до капітуляції. Кремль, ймовірно, намагається посилити свої неправдиві заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуей для обговорення мирного врегулювання війни Росії в Україні шляхом переговорів", - зазначили аналітики.

Переговори з РФ - останні новини

Росія інколи публічно заявляє про нібито готовність до перемовин з Україною, але все це тільки блеф. Раніше можливість переговорів з чинним лідером РФ Володимиром Путіним також виключив гарант України Зеленський.

Під час візиту до Італії (13 травня) президент України розповів, що Путін поводиться як принцеса. За словами Зеленського, до початку війни він намагався вийти на контакт з Путіним, щоб домовитися про завершення війни на сході наших територій. Але тоді Путіну постійно було щось не так, і він відмовлявся говорити.

Вас також можуть зацікавити новини: