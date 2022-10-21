Президент наголосив, що це залишиться з Москвою дуже надовго й після чинного президента.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається "заморозити" людей, а натомість отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця.

Про це президент повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Російські війська продовжують завдавати ударів ракетами й дронами по наших електростанціях. Зрештою й така російська підлість зазнає провалу. Ми робимо все, щоб отримати для України більше сучасних та ефективних систем ППО й ПРО. І буде день, коли ми прозвітуємо, що українське небо стало повністю захищеним від російських ракет, іранських дронів і будь-яких інших носіїв зла", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський зауважив, що Росія намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовувала диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, намагалась і намагається "заморозити" людей.

"А що відбулося? Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, і обовʼязково отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця. Це залишиться з Москвою дуже надовго й після цього російського керівника", - сказав глава держави.

Він додав, що Росія намагається знищити енергетичну систему України, змусити українців страждати ще більше, однак лише мобілізує цим міжнародну спільноту, щоб вона іще більше допомагала Україні та ще більше тиснула на державу-терориста.

"А всі наші видатки на захист наших енергообʼєктів і на відновлення нашої інфраструктури після російських терористичних ударів будуть відшкодовані за рахунок російських же активів. Кожен із терористів відповідатиме особисто за те, що робить. Перед судом. А держава-терорист заплатить за свій терор. Ізоляцією, деградацією й активами – як державними, так і квазіприватних осіб, які пов'язані з цим російським режимом", - вважає Зеленський.

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксований попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

В Офісі президента закликали українців з 17: 00 до 22: 00 обмежити споживання електроенергії. 11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

При цьому глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України. Крім того, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

18 жовтня загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

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