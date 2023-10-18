Підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій Росії та 1-ї гвардійської танкової армії - атакували, заявила британська розвідка.

Британська розвідка оцінила, чого хоче досягти Росія шляхом посилення штурмів на напрямку Куп’янськ-Лиман.

Там вважають, що кінцева мета ворога полягає у створенні буферної зони навколо Луганської області. Але для цього російським військам потрібно спершу оминути ЗСУ та просунутися на захід до річки Оскіл.

Для цього РФ вже задіяла підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій Росії, а також 1-ї гвардійської танкової армії. Вони провели ряд атак, але з обмеженим успіхом, констатує британська розвідка.

Відео дня

Водночас там сумніваються, що РФ зможе досягти на цьому напрямку значного оперативного прориву, адже ЗСУ успішні у своїй обороні.

"За останні місяці сухопутні війська РФ нарощували боєздатність на напрямку Куп'янськ-Лиман. Проте українські сили зберігають значну оборонну присутність на цьому напрямку, і дуже малоймовірно, що РФ досягне значного оперативного прориву", - йдеться у звіті розвідки.

Окупанти намагаються взяти Куп’янськ у кільце

15 жовтня стало відомо, що армія РФ усіма зусиллями намагається оточити Куп'янськ та вийти на рубіж річки Оскіл. Про це заявляв прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, акцентуючи, що таким чином ворог хоче прорватися через сухопутний коридор ЗСУ та просунутися до Борової.

Також він заявив, що українські війська готувалися до оборону: фронт захищений мінно-вибуховими загородженнями, тому окупанти мають значні втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: