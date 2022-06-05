Місто, яке тримається вже понад 100 днів, негативно впливає на моральний дух росіян.

Наступні декілька днів російська окупаційна армія намагатиметься зрівняти Луганщину із землею.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян. Навіть кадирівці вже записують звернення, що це все тимчасово, і вони повернуть контроль найближчим часом. Із перехватів ми розуміємо, що командувач армією рф отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ – Бахмут. Очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад, кинуть саме на виконання оцих двох завдань", - зазначив Гайдай.

"Починаючи з 2014 року, коли РФ окупувала частину Луганщини і Луганськ зокрема, Сєвєродонецьк був обласним центром і для росіян це буде певною перемогою, яку можна "продавати" солдатам, мобілізованим і населенню", - зазначив Гайдай, відповідаючи на питання важливості міста для окупантів.

Він підкреслив, що місто, яке тримається вже понад 100 днів, негативно впливає на моральний дух росіян.

"Це виглядатиме у збільшенні в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, авіаударів. У наступні п’ять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють інакше воювати", - підкреслив Гайдай.

За його даними, наразі евакуація із Сєвєродонецька наразі неможлива.

"У місті залишаються близько 15 тисяч осіб. Із Лисичанська 5 червня врятували 98 людей", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку ЗСУ знищили ворожу техніку та укріплення у східній частині міста.

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