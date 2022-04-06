Зрадник є уродженцем Уманського району Черкаської області.

Російський генерал на ім'я Віталій Школенко, який віддавав накази про обстріли Бучі та Ірпіня, виявився українцем.

Про це повідомило Управління СБУ в Черкаській області з посиланням на старосту села Текуча біля Умані Олександра Гершуна.

За словами старости, російський генерал Школенко - його родич. Однак староста Текучі відверто шкодує, що має сімейні зв'язки зі зрадником і називає його "істотою".

Крім того, як виявилося, саме Школенко віддавав накази здійснювати звірства в Бучі та Ірпені, де у нього теж було багато родичів. Гершун зазначає, що сам генерал не раз приїжджав у гості до родичів з цих міст.

Староста зазначив, що генерал РФ точно знав, які міста вони бомблять, проте сімейні зв'язки не зупинили зрадника від жорстоких наказів.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів. У мережі опублікували відео, в якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ "нацистами" і закликає скласти зброю.

А сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що колишній мер Рубіжного Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських окупантів, але передає їм інформацію про людей з проукраїнською позицією.

Вбивства в Бучі

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях Бучі. У деяких зв'язані руки і вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці - після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі, приблизно 30 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: