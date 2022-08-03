Масштаби ураження важко уявити.

Українські воїни вдарили по російських окупантах одночасно з чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Потужним відео поділився журналіст Роман Бочкала.

На кадрах видно роботу американських РСЗВ, які розташувалися у полі. Почергово HIMARS випустили кілька десятків ракет по цілях.

"Робота по супостату", - уточнив воїн за кадром.

Журналіст додав, що масштаби вогневого ураження важко навіть уявити.

Як повідомляв УНІАН, росіяни регулярно звітують про "знищення" HIMARS в Україні. Зокрема, нещодавно про знищення американських РСЗВ звітував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Водночас в Пентагоні ці заяви рішуче спростовують.

"Нам відомо про ці останні твердження міністра (оборони РФ - УНІАН) Шойгу, і вони знову явно помилкові", — представник Пентагону Тодд Брессейл.

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