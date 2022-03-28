Постраждали також 53 дитсадки, 69 шкіл і 15 лікарень.

У Харкові окупанти зруйнували майже 1200 багатоповерхівок, 53 дитсадки, 69 шкіл і 15 лікарень.

Про це 28 березня на брифінгу повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На сьогодні знищено 1410 об'єктів інфраструктури, з яких 1177 - це багатоповерхові житлові будинки. 53 дитячі садки, 69 шкіл і 15 лікарень - це результат агресії Російської Федерації", - сказав він.

За словами міського голови, зараз у місті після бомбардувань розбирають завали.

"Місто прибираємо. 104 машини сьогодні на маршруті, які вивозять сміття", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера, з міста виїхали близько 30% людей, водночас дехто вже повертається.

За минулу добу, 27 березня, окупанти обстріляли Харківщину з артилерії та мінометів майже 60 разів.

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