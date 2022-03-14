13 березня окупанти обстріляли Яворівський полігон, у результаті атаки загинули 35 людей.

Міноборони Росії анонсує нові удари по об’єктах інфраструктури України.

Про це повідомив представник оборонного відомства РФ під час вечірнього брифінгу.

Російські загарбники звинуватили Україну в тому, що це нібито Збройні сили України застосовують касетні боєприпаси по мирному населенню Донецька, тоді як в Україні вже спростували кремлівський фейк, підтвердивши, що ракета була російською.

"У відповідь на ці дії Збройні сили Російської Федерації вживатимуть негайні заходи щодо виведення з ладу підприємств оборонно-промислового комплексу України, які здійснюють виробництво, ремонт і відновлення озброєння, яке "націоналісти" використовують для здійснення "воєнних злочинів", - заявили в МО РФ.

Росіяни закликали працівників вказаних заводів, а також мешканців прилеглих будинків "покинути потенційно небезпечні зони".

Окупанти заявили, що їм відоме перебування "іноземних найманців" в Україні, по них "будуть здійснювати точкові авіаудари", подібні до атаки на Яворівський полігон у Львівській області.

"Ніякої пощади найманцям не буде, де б в Україні вони не перебували", - пригрозили в МО Росії.

11 березня в ООН заявили, що отримали достовірні дані використання російськими терористами касетних бомб по цивільних об’єктах в Україні, що є прямим порушенням міжнародного права.

З початку відкритої війни Росія бомбує українські міста, знищуючи цивільну інфраструктуру, розстрілює місцеве населення, обстрілює лікарні та житлові будинки, зриває гуманітарні коридори, морячи мирних мешканців відсутністю води та їжі.

Крім того, омбудсмен з прав людини Людмила Денісова заявила про факти зґвалтування жінок у тимчасово окупованих росіянами населених пунктах.

Після бомбардування пологового будинку в Маріуполі міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що там нібито була база ультраправого батальйону "Азов".

13 березня окупанти обстріляли Яворівський полігон, у результаті атаки загинули 35 людей, понад сотня – поранених. У США пояснили, що бомбардування Львівщини свідчить про визнання Путіним провалу "спецоперації" в Україні.

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