Сьогодні, 13 березня, російські військові обстріляли Яворівський полігон, внаслідок чого загинули 35 людей. Прикордонники ЗСУ пообіцяли окупантам розплату за скоєне.
Так, українські прикордонники записали відеозвернення, в якому зазначили, що чекають окупантів на відстані пострілу, і з їхнього боку він буде влучним.
"Орки, ви вдарили ракетами по міжнародному центру миротворчості і безпеки. Ви вбили людей. Ви зламали стіни. Але ви не можете зламати професіоналізм і злагодженість, які на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил і Нацгвардії", – сказав один з прикордонників.
Нагадаємо, раніше в США пояснили, чому РФ завдала удару по Яворівському полігону.
"Путін розчарований тим, що його війська не досягають такого прогресу, як він думав, у великих містах країни, зокрема в Києві. Тому він розширює кількість цілей і намагається завдати шкоди кожному регіону країни", - заявив Джейк Салліван.