Прикордонники пообіцяли російським військовим розплату за удар по Яворівському полігону.

Сьогодні, 13 березня, російські військові обстріляли Яворівський полігон, внаслідок чого загинули 35 людей. Прикордонники ЗСУ пообіцяли окупантам розплату за скоєне.

Так, українські прикордонники записали відеозвернення, в якому зазначили, що чекають окупантів на відстані пострілу, і з їхнього боку він буде влучним.

"Орки, ви вдарили ракетами по міжнародному центру миротворчості і безпеки. Ви вбили людей. Ви зламали стіни. Але ви не можете зламати професіоналізм і злагодженість, які на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил і Нацгвардії", – сказав один з прикордонників.

Нагадаємо, раніше в США пояснили, чому РФ завдала удару по Яворівському полігону.

"Путін розчарований тим, що його війська не досягають такого прогресу, як він думав, у великих містах країни, зокрема в Києві. Тому він розширює кількість цілей і намагається завдати шкоди кожному регіону країни", - заявив Джейк Салліван.

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