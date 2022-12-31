На щастя, сьогодні у будівлі не було дітей.

Внаслідок російської ракетної атаки вдень 31 грудня 2022 року пошкоджено палац "Україна" у центрі Києва. Також був "приліт" у готель поруч.

Фото та відео наслідків опублікували в Офісі президента України. Видно, що у будівлі палацу вибито вікна вибуховою хвилею.

"Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет", - повідомили в ОП.

Відео дня

Російські загарбники вдарили по готелю. "Розбитий готель в серця столиці — це їхня (рашистів, - УНІАН.) радість за святковим столом", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

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