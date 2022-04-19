Водночас окупанти намагаються пробратися вглиб України через Харківську область.

Російські загарбники програли битву за Харків, але намагаються зайти вглиб України через Харківську область.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Фактично битву за Харків ворог програв. Йому буде вкрай важко атакувати наші позиції, які ми тримаємо. У ворога залишається один напрям – через Куп'янськ, Ізюм, для того, щоб переправляти свої війська на Донецьку та Луганську область, щоб збільшувати свою військову присутність в цьому напрямку", - заявив Синєгубов.

Водночас він наголосив, що Збройні сили України надійно тримають оборону на цьому напрямку: ведуть запеклі бої, ворог щодня втрачає там велику кількість живої сили, літаків та броньованої техніки. Зокрема, він нагадав, що вчора на Балаклійському напрямку збили ворожий літак.

Українські захисники активно звільняють села у Харківській області, але мешканцям все ще небезпечно повертатися додому ще рано.

"Говорити, що там безпечно, поки не доводиться. Бої ще тривають. Звільнити – одна річ, а втримати – інша річ. І ще треба провести зачистку", – розповів Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, російські війська продовжують безперервно обстрілювати цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Харкові.

Вчора внаслідок потрапляння російських снарядів на територію дитячого майданчика загинули чоловік і жінка.

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