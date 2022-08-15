Регулярні обстріли росіян спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Через ворожі обстріли були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків, а також відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

У "Енергоатомі" наголосили, що періодичні обстріли ЗАЕС окупантами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – один із трьох робочих енергоблоків тепер відключений.

Крім того, росіяни обстріляли пожежну частину, що розташована за територією ЗАЕС. Вона призначена для захисту станції від пожеж та їхнього гасіння у разі надзвичайних ситуацій.

У "Енергоатомі" зазначили, що залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. На додачу, високим є рівень пожежної небезпеки.

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблока, в якому розташований ядерний реактор.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Євросоюз та більше ніж 40 країн світу зробили спільну заяву, у якій закликали Росію негайно вивести свої війська та свій персонал із Запорізької атомної електростанції.

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