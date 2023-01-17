На полігоні з жовтня розміщується одна з груп солдатів мобілізованих ЗС РФ.

Опублікувано свіжі супутникові знімки білоруського полігону 19-ї окремої механізованої бригади (19 омбр) "Лепельський" (Вітебська обл), зроблені компанією Planet Labs 6 січня.

Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", на полігоні з жовтня 2022 р. розміщується одна з груп солдатів ЗС РФ, можливо, мобілізованих. У грудні туди було перекинуто з РФ 13 танків Т-72Б3. Ще одним підтвердженням присутності ЗС РФ на цьому полігоні є раптова перевірка боєготовності ЗС РБ, яка проводилася в середині грудня, коли підрозділи 19-ї омбр не використовували для навчань свій полігон, а поїхали на інший. До всього іншого, можна відзначити, що на самому полігоні йдуть безперервні навчання, які на даний момент продовжені до 22 січня.

І тепер, завдяки деталізованим супутниковим знімкам, перераховані вище факти отримали додаткове підтвердження.

Відео дня

Так ось, на знімках можна помітити скупчення військової техніки — не менше 150 одиниць, присутні вантажівки КамАЗ і Урал, БМП, а також танки Т-72Б3. Помітні і два польових табори з кількістю наметів — близько 50 од.

Зовсім поруч з полігоном знаходиться залізнична станція "Заслоново", на знімок 6 січня потрапили і два ешелони з військовою технікою, які в той момент стояли на станції. У першому - 6 вагонів (ймовірно пасажирських) і 31 платформа з технікою, у другому 4 вагони і 11 платформ.

Поруч з самим полігоном також знаходяться гаражі, біля яких стоїть ще 7-10 од. техніки, ймовірно, БМП. Можна припустити, що і в самих гаражах також знаходиться техніка ЗС РФ.

Участь Білорусі у війні проти України

У Білорусь перекинули російських мобілізованих, туди ж стягують військову техніку. У країні постійно проходять військові навчання. Крім того, військовозобов'язаних у Білорусі покликали до військкоматів "для звірки даних".

У неділю, 15 січня, до Білорусі прилетіли чотири вантажних борту Повітряно-космічних сил Росії і вісім винищувачів. На аеродромі в Забровці Гомельської області помітили зенітно-ракетні комплекси С-300 і "Панцир".