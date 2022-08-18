Серія потужних вибухів прогриміла на військових об'єктах окупантів у Криму.

Росія кваліфікує удари по військових об’єктах в окупованому Криму як теракти, щоб відволікти увагу світу від закликів окремих держав визнати її державою-терористом.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

17 серпня "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що в Криму нейтралізували осередки кримськотатарської "Хізб ут-Тахрір", звинувативши Україну у координації операцій проти окупантів. Ніяких доказів їхньої причетності Аксьонов не надав.

"Російські офіційні особи, найімовірніше, будуть все частіше пов’язувати напади українських партизан на окупованих територіях з начебто "ісламістським екстремізмом" у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародної спільноти і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що удари по російських військових об’єктах є цілком застосуванням сили і не є терористичним актом. "Немає ніяких доказів того, що ці напади були здійснені ісламістськими екстремістами", - пишуть експерти.

Нещодавні вибухи в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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