Ворог окопується на окупованих територіях, і українським військовим буде непросто, але має бути перехоплена ініціатива в росіян.

Для контрнаступу Україні ще потрібна зброя, яку обіцяли партнери.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

"Контрнаступ буде, ми готуємось і він буде. Я дуже вірю, що він буде успішним. Ми зможемо деокупувати наші території... Всі намагаються допомогти, але чогось недостатньо. Ми на шляху до того, що буде достатньо", - наголосив президент України.

При цьому він додав, що для України великий ризик, якщо "деякі речі, які ми чекаємо не дійдуть". Зеленський наголосив, що попри все українські воїни йтимуть вперед і будемо деокуповувати території.

"Тут немає жодних питань і не буде жодних вагань – ми це будемо робити. Ризик в тому, що якщо не буде достатньо броньованої техніки, наприклад, то ми розуміємо, що буде більше жертв. Для нас важливо зберегти своїх людей по максимуму, тому повинна працювати сучасна зброя. Хочеться дочекатися всього того, що було обіцяно, але інколи терміни не збігаються. І звертаємо увагу і на погоду також", - зазначив президент.

Він також сказав про інформаційні загрози, коли виходить інформація, не тільки в російській пресі, яка не допомагає.

"Контрнаступ дуже важливий. Нам потрібен успіх. Я вірю в успіх наших воїнів", - наголосив Зеленський. Він додав, що заледве чи можна було б сподіватися, що росіяни побіжать після початку контрнаступу, хоча б хотілося. "Але наше завдання йти вперед. Ми будемо це робити", - зазначив він.

За його словами, їх російське військо загалом демотивоване. "Вони бояться нас, але і бояться тікати, боячись, що їх розстріляють свої. Вони вже бачили таке – росіяни розстрілюють своїх людей. Ну що ж вони нам допомагають", – додав Зеленський.

Президент України зазначив, що росіяни вже змінили тактику – вони вже думають про оборону окупованих ними територій. "Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля і для нас - сьогодні вони вкопуються - вони роблять оборонні рубежі. Це буде складно для нас. Буде дуже непросто. Але це вже друга частина, в якій ми збираємось забрати ініціативу в цій війні", - підкреслив Зеленський.

Зеленський про контрнаступ

Президент також зробив кілька інших заяв про війну під час цього інтерв'ю. За його словами, український контрнаступ включає плани щодо деокупації Криму. Разом з тим, він попередив, що війна може тривами роками і навіть десятиліттями.

Водночас президент наголосив, що Україна починатиме контрнаступ, не очікуючи на надання бойових літаків від партнерів.

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