Донецька область скувала майже 50% всіх сил противника.

Основні сили окупантів зараз повільно просуваються до Бахмута, проте захопити весь Донбас до зими у них навряд чи вийде.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

На думку міжнародних аналітиків, кульмінація наступу росіян в Донецькій області може закінчитися ще до спроб захоплення Слов'янська або Бахмута. Військовий експерт Микола Бєлєсков зазначив, що мало хто знає реальний стан регенерації російських ресурсів.

"Тому є шанс, що вони і далі будуть повільно просуватися. Можливо, це буде не так швидко, як вони заявляли. Наприклад, до кінця серпня взяти всю Донецьку область - цього явно не буде. Адже значна частина регіону залишається під нашим контролем. До того ж це урбанізовані райони", - пояснив Бєлєсков.

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський додав, що і Україні, ймовірно, не вдасться звільнити захоплені території на Донбасі в найближчі чотири місяці. За його словами, перевага противника по силам і засобам на сьогодні перевищує можливості української армії в 3-5 разів.

"До зимових місяців ворог не зможе захопити всю Донецьку область. Вони не встигають. Темпи, з якими вони просуваються - 5 кілометрів на два тижні, тобто 10 кілометрів на місяць. Це означає, що такими темпами вони можуть просунутися ще на 50 км. Донецька область зараз виконує дуже важливе завдання, оскільки скувала майже 50% всіх сил і засобів противника", - підсумував Грабський.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомлялося, що українські воїни відбили штурми окупантів на двох напрямках, на Донбасі йдуть бої.

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