Росія окупувала 125 тисяч квадратних кілометрів української території.

Росія окупувала близько 20% території України.

Про це пише Forbes.

Станом на 23 лютого в російській окупації знаходилося 43 300 кв. км, або 7% української території. Тепер ця площа у 2,9 раза більша. Тепер вона дорівнює 125 000 кв. км.

З 2014 року російська армія загарбала стільки українських земель, що їхня загальна площа перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. Рекорд за площею захопленої території припав на 2022 рік. Тимчасово непідконтрольні території включають АР Крим, частини Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей та місто Севастополь.

Протягом війни ЗСУ повністю звільнили від російських загарбників Київську, Чернігівську, Сумську, Миколаївську та Житомирську області. Вся територія України — 603 548 кв. км.

Як відомо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас чекає контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

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