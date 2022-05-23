Щоб протистояти ворогу, Україні потрібно більше далекобійної артилерії, яка здатна вражати опорні пункти ворога на великій відстані, від 40 до 300 кілометрів.

Росія не відмовилась від наміру забезпечити сухопутний коридор до Криму, відрізавши південно-східні регіони України.

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

"Ворог намагається оточити угрупування наших сил у районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Інший напрям удару ворога – оточити район Бахмута, Соледара. Наші військові всіляко цьому протидіють. Також напружена ситуація на Харківщині, де ворог підвозить резерви через окуповані міста. Також поновився наступ в районі міста Слов’янськ. Тобто Росія не відмовилась від наміру забезпечити сухопутний коридор до Криму, відрізавши південно-східні регіони України", - зазначив народний депутат.

Також Веніславський розповів, що, за даними розвідки, в Запорізькій та Херсонській областях окупант мінімізував вогневе ураження наших Збройних сил та намагається максимальних зусиль докласти для спорудження фортифікаційних споруд, які зроблять складнішим контрнаступ та звільнення наших територій.

"В рамках міжнародних поставок нам потрібно ще більше далекобійної артилерії, яка здатна вражати опорні пункти ворога на великій відстані, від 40 до 300 кілометрів. Наразі ведуться такі переговори", - наголосив член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Раніше заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннєкаєв заявляв, що Росія під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. За його словами, контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

Анексія Криму

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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