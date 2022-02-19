Покидати ОРДЛО заборонили чоловікам призовного віку.

Російські прикордонники заявили, що тимчасово перекрили виїзд з Росії до окупованих територій Донбасу, проте евакуйованих мешканців продовжують приймати у прикордонних регіонах.

Про це повідомляє Интерфакс.

Пропуск людей з ОРДЛО організований через шість автомобільних і два залізничних пункти пропуску у 8 місця перетину кордону.

Наразі російські пропагандистські ЗМІ заявляють про евакуацію населення тимчасово окупованих територій Донбасу автобусами і поїздами до Ростовської області, де вже оголошено режим НС.

Омбудсмен Людмила Денісова наголосила, що така примусова евакуація громадян України до Росії суперечить міжнародному праву, й закликала міжнародну спільноту відреагувати на дії окупантів.

Крім того, Денісова вважає, що евакуація є ознакою підготовки бойовиків до провокацій на сході. Місцевих мешканців Денисова закликала зберігати спокій і не слухатися окупаційні адміністрації.

Водночас чоловіків призовного віку з ОРДЛО не випускатимуть. Ватажки терористів сьогодні, 19 лютого, опублікували "укази" про всезагальну мобілізацію населення перед нібито загрозою агресії з боку України.

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