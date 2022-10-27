Наразі противник намагається утримати тимчасово захоплені території, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Авіація Збройних сил України за сьогодні завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що за добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак - за попередньою інформацією Ка-52 "Алігатор" та штурмовик Су-25.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

"Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області", - зазначили у Генштабі.

Наразі противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав три авіаційних удари та здійснив три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Також проводив обстріли з інших видів озброєння: артилерії різних типів, з танків, мінометів.

Війна в Україні: чи можливі переговори з Росією

Днями президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов готовий вести переговори з Росією:

"Вони повинні вийти з нашої території і залишити нам нашу землю в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі та з ким ми готові говорити".

Як відомо, після проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях Україна заявила про остаточне припинення переговорів з чинним президентом.

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