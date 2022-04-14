Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.

Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ГУР, про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу

В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через регулярні невдачі росіяни змінили свою тактику в війні проти України та перейшли до "плану Б".

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