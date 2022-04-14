Відомо, що 12 українських моряків вивезено в окупований Донецьк.

Російські загарбницькі війська захопили в полон членів екіпажу ще двох суден у Маріуполі.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"На території Маріупольського морського торговельного порту військовими РФ були взяті в заручники члени екіпажів теплоходів "Аzburg" під прапором Домініки та "Lady Augusta" під прапором Ямайки", - заявила омбудсмен.

За її даними, згідно з договором фрахтування, суховантаж "Аzburg" прибув до українського торговельного порту в Маріуполі 22 лютого 2022 року з міста Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією.

При цьому після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку РФ вантажні роботи було призупинено. З квітня внаслідок влучання двох мінометних снарядів у навігаційний мостик на судні повилітало скло та частково пошкоджена навігаційна апаратура.

"Наступного дня в машинне відділення влучив бойовий снаряд та вибухнув всередині, внаслідок чого почалася пожежа в машинному відділенні та травмовано моториста", - додала Денісова.

Вона зазначила, що на сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна "Lady Augusta". Травмованого моториста прикордонники доставили до шпиталю, йому надали медичну допомогу.

"10 квітня членів екіпажу двох суден: "Аzburg" - 12 моряків є громадянами України - та "Lady Augusta", екіпаж якого складається із громадян Сирії, їхня кількість невідома, окупанти захопили в полон та вивезли до тимчасово окупованого Донецька", - наголосила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, раніше 12 квітня стало відомо про захоплення в полон членів екіпажу суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. Зокрема, 18 моряків, які є громадянами України, було вивезено до тимчасово окупованого Донецька.

До цього повідомлялося, що російські окупанти захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли їх у невідомому напрямку.

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