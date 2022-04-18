Також знищено майже 40 одиниць ворожої техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Про це у Facebook повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання ОС успішно відбили 7 атак ворога, який поніс втрати. Також українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.

У штабі зазначають, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ, за даними Міноборони, завершила перегрупування для наступу на Сході та збільшила удари авіацією.

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